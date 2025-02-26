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Департамент эффективности правительства США объявляет сокращение расходов, в которых обнаружены явные расхождения - СМИ

Департамент эффективности правительства США объявляет сокращение расходов, в которых обнаружены явные расхождения - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8512 просмотра

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Департамент эффективности правительства США изменил данные о сбережениях с $16,6 до $9,6 млрд из-за обнаруженных ошибок. В первоначальных отчетах были найдены случаи двойного и тройного подсчета контрактов.

Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE) обнародовал очередную серию так называемых «квитанций» - или отмененных контрактов, чтобы продемонстрировать сокращение расходов - и опубликовал их на своей «стене квитанций» Но в этом сете были обнаружены ошибки, которые завышали сумму сэкономленных денег.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times и CBS News.

На прошлой неделе правительственная инициатива Илона Маска по сокращению расходов под названием «Департамент эффективности правительства» (DOGE) опубликовала в Интернете «стену счетов-фактур», отмечая, сколько удалось сэкономить, отменив федеральные контракты.

Но в этой публикации были найдены неточности и ошибки.

По сравнению с первоначальными 16,6 миллиардами долларов сбережений DOGE, определенными на прошлой неделе, в настоящее время детализированная сумма сбережений  составляет 9,6 миллиарда долларов. В то же время DOGE сейчас требует общих сбережений в размере 65 миллиардов долларов - это намного больше, чем указанная сумма. 

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«Стена счетов-фактур» - это единственный публичный инструмент бухгалтерского учета, который организация разработала для документирования своей работы. Но пока что этот инструмент содержит неточности и, соответственно вызывает сомнения относительно компетентной работы организации, пишет издание.

Среди примеров:

Сокращение на 8 миллиардов долларов для иммиграционной и таможенной службы (ICE). Контракт, о котором идет речь, фактически стоил 8 миллионов долларов. Очевидно, ошибка возникла из-за предыдущей ошибочной записи в федеральной базе данных контрактов. Но эксперты по контрактам сказали, что служба должна была знать лучше: общий бюджет ICE составляет около 8 миллиардов долларов, что делает неправдоподобным то, что один контракт может быть таким большим. Служба DOGE откорректировала цифру на своем веб-сайте, отмечает New York Times.

Три сокращения на 655 миллионов долларов в Агентстве США по международному развитию. На самом деле это было одно сокращение, которое ошибочно было учтено трижды. Об этом сообщили CBS News.

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144,6 миллиона долларов отнесено к сбережениям на недвижимости, но DOGE не предоставила никаких подтверждающих деталей, кроме суммы в долларах, агентства и города, что затрудняет независимую проверку.

Недавно DOGE, без дополнительных объяснений, уменьшил детализированную общую сумму, что связано с ошибками в первоначальных отчетах.

Общее количество квитанций возросло до 2299, хотя 34% из них сообщают о нулевых сбережениях. Недавно добавленные квитанции также содержат случаи двойного, тройного и даже учетверенного подсчета, передает CBS.

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Игорь Тележников

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