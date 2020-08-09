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США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар

США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар

Київ • УНН

 • 12722 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Посольство США у Києві у Міжнародний день корінних народів світу закликали Російську Федерацію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар, а також покинути Крим. Про це йдеться в повідомленні американського посольства у Twitter, передає УНН.

"У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію", - йдеться в повідомленні.

У посольстві вкотре наголосили, що Крим - це Україна.

Зазначимо, що сьогодні Міжнародний день корінних народів світу, який відзначається щороку 9-го серпня, починаючи з 1995 року, за рішенням Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

Українські Національні Новини

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