США планують укласти із Саудівською Аравією угоди на суму в 35 млрд доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американська влада планує укласти з Саудівською Аравією комерційні угоди на суму 35 млрд доларів, поки наслідний принц королівства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд буде знаходитися в столиці США з офіційним візитом. Про це у понеділок розповів представник вашингтонської адміністрації високого рангу під час телефонного брифінгу з журналістами, інформує УНН.
“Поки наслідний принц перебуватиме у Вашингтоні, ми виступимо за укладання комерційних угод з американськими компаніями на суму в 35 млрд доларів США, які забезпечили б 120 тис. робочих місць у США”, — сказав він.
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Візит принца-наступника королівства у США триватиме два тижні. За час поїздки Мухаммед ібн Салман Аль Сауд проведе зустрічі політичного і економічного характеру з американською стороною. Спадкоємець саудівського престолу вперше відвідує США в цьому статусі, яким був наділений указом короля-батька в червні 2017 року. Першу закордонну поїздку він зробив на початку березня в Єгипет, а потім відвідав Велику Британію.
Нагадаємо, Лондон і Ер-Ріяд уклали торговельних угод на загальну суму понад 2 млрд доларів США за підсумками триденного візиту в Лондон саудівського принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.