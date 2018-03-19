США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму в 35 млрд долларов США

“Пока наследный принц будет находиться в Вашингтоне, мы выступим за заключение коммерческих сделок с американскими компаниями на сумму в 35 млрд долларов США, которые обеспечили бы 120 тыс. рабочих мест в США”, — сказал он.

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Визит принца королевства в США продлится две недели. За время поездки Мухаммед ибн Салман Аль Сауд проведет встречи политического и экономического характера с американской стороной. Наследник саудовского престола впервые посещает США в этом статусе, которым был наделен указом короля-отца в июне 2017 года. Первую зарубежную поездку он совершил в начале марта в Египет, а затем посетил Великобританию.

Напомним, Лондон и Эр-Рияд заключили торговых сделок на общую сумму более 2 млрд долларов США по итогам трехдневного визита в Лондон саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.