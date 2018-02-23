Справа S.Group: підозрюваний у торгівлі снеками з ОРДЛО залишився під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Апеляційний суд Сумської області, вислухавши доводи адвокатів підозрюваного Д.Пробачая та прокуратури, залишив представника S.Group під арештом, передає УНН.
СБУ підозрює Д.Пробачая у фінансуванні тероризму. Зокрема, йдеться про організацію постачання та реалізації снеків S.Group на території ОРДЛО.
Нагадаємо, двох топ-менеджерів компанії “Снек Екпорт”, що належить батькові “радикала” Рибалки - Віктору Рибалці, підозрюють у тому, що вони організували збут снекової продукції на територіях, непідконтрольних Україні. За даними слідства, з такої діяльності сімейний бізнес нардепа сплачував податки самопроголошеним Л/ДНР.
У СБУ, що розслідує справу, встановили схему, за якою снеки “Снек Екпорт” потрапляли в ОРДЛО.
Додамо, що факти продажу снеків, вироблених компаніями “радикала”, на окупованих територіях журналісти уперше зафіксували ще наприкінці 2016 року.
Згодом ЗМІ навіть назвали дистриб’юторів, через яких компанії Рибалки торгують з ОРДЛО.
Нагадаємо, що ветерани АТО за торгівлю з окупантами вимагають від ГПУ притягнути Рибалку до кримінальної відповідальності.