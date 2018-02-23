Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62574 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78999 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107172 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100335 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134297 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом

Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Апелляционный суд Сумской области, выслушав доводы адвокатов подозреваемого Д.Пробачая и прокуратуры, оставил представителя S.Group под арестом, передает УНН.

СБУ подозревает Д.Пробачая в финансировании терроризма. В частности, речь идет об организации поставок и реализации снеков S.Group на территорию ОРДЛО.

Напомним, двух топ-менеджеров компании "Снек экпорт", принадлежащий отцу "радикала" Рыбалки - Виктору Рыбалке, подозревают в том, что они организовали сбыт снековой продукции на территориях, неподконтрольных Украине. По данным следствия, с такой деятельности семейный бизнес нардепа платил налоги самопровозглашенным Л/ДНР.

В СБУ, расследующей дело, установили схему, по которой снеки "Снек экпорта" попадали в ОРДЛО.

Добавим, что факты продажи снеков, производимых компаниями "радикала", на оккупированных территориях журналисты впервые зафиксировали еще в конце 2016 года.

Впоследствии СМИ даже назвали дистрибьюторов, через которых компании Рыбалки торгуют с ОРДЛО.

Напомним, что ветераны АТО за торговлю с оккупантами требуют от ГПУ привлечь Рыбалку к уголовной ответственности.

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