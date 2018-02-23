Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Апелляционный суд Сумской области, выслушав доводы адвокатов подозреваемого Д.Пробачая и прокуратуры, оставил представителя S.Group под арестом, передает УНН.
СБУ подозревает Д.Пробачая в финансировании терроризма. В частности, речь идет об организации поставок и реализации снеков S.Group на территорию ОРДЛО.
Напомним, двух топ-менеджеров компании "Снек экпорт", принадлежащий отцу "радикала" Рыбалки - Виктору Рыбалке, подозревают в том, что они организовали сбыт снековой продукции на территориях, неподконтрольных Украине. По данным следствия, с такой деятельности семейный бизнес нардепа платил налоги самопровозглашенным Л/ДНР.
В СБУ, расследующей дело, установили схему, по которой снеки "Снек экпорта" попадали в ОРДЛО.
Добавим, что факты продажи снеков, производимых компаниями "радикала", на оккупированных территориях журналисты впервые зафиксировали еще в конце 2016 года.
Впоследствии СМИ даже назвали дистрибьюторов, через которых компании Рыбалки торгуют с ОРДЛО.
Напомним, что ветераны АТО за торговлю с оккупантами требуют от ГПУ привлечь Рыбалку к уголовной ответственности.