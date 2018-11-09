Справа про непогашений кредит "Ощадбанку" політизована - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Справа про непогашений кредит "Ощадбанку" має політичний підтекст і пов'язане з початком передвиборної гонки. Таку думку висловив народний депутат Станіслав Березкін, після того як Генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, передає УНН.
"На моє переконання, це справа не позбавлене політичного підтексту. Допускаю, що пред'явлення саме в передвиборний рік звинувачень на мою адресу в рамках справи, яке ведеться вже два з половиною роки, не випадково ", - прокоментував Березкін ситуацію навколо" Ощадбанку ".
Депутат наполягає на безпідставності звинувачень, а сама справа вважає спробою перевести в кримінально-правову площину відносини між двома господарюючими суб'єктами.
"Банком на даний момент ведеться активна робота по стягненню заборгованості за даним кредитом, і підстав стверджувати про заподіяних банку збитки немає" - заявив нардеп Березкін.
Інформаційний ажіотаж навколо цієї справи, на думку депутата, що створюється зусиллями антикорупційних відомств.
"Добре відомо, наскільки агресивно працює НАБУ в інформаційному полі для виправдання колосального бюджетного фінансування, що виділяється даному органу, і таких прикладів є маса", - зазначив депутат.
При цьому Березкін заявив, що має намір надати повне сприяння в розгляді даного питання у Верховній Раді і "готовий негайно надати колегам-депутатам достовірну і вичерпну інформацію по даній ситуації для прийняття ними обґрунтованого рішення".
Нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу щодо депутата групи Воля народу Станіслава Березкіна.
Раніше прес-служба Ощадбанку повідомила, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про непогашений кредит у розмірі 20 млн доларів, залученого групою компаній "Креатив", бенефіціаром якої до 2015 року був Станіслав Березкін.