Справа про непогашений кредит "Ощадбанку" політизована - нардеп

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Справа про непогашений кредит "Ощадбанку" має політичний підтекст і пов'язане з початком передвиборної гонки. Таку думку висловив народний депутат Станіслав Березкін, після того як Генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, передає УНН.