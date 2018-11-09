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Дело о непогашенном кредите "Ощадбанка" политизировано - нардеп

Дело о непогашенном кредите "Ощадбанка" политизировано - нардеп

Киев  •  УНН

 • 3691 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дело о непогашенном кредите “Ощадбанка” имеет политический подтекст и связано с началом предвыборной гонки. Такое мнение высказал народный депутат Станислав Березкин, после того как Генпрокурор внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, передает УНН.

“По моему убеждению, это дело не лишено политического подтекста. Допускаю, что предъявление именно в предвыборный год обвинений в мой адрес в рамках дела, которое ведётся уже два с половиной года, неслучайно”, - прокомментировал Березкин ситуацию вокруг “Ощадбанка”.

Депутат настаивает на безосновательности обвинений, а само дело считает попыткой перевести в уголовно-правовую плоскость отношения между двумя хозяйствующими субъектами.

“Банком на данный момент ведётся активная работа по взысканию задолженности по данному кредиту, и оснований утверждать о причинённых банку убытках нет” — заявил нардеп Березкин.

Информационный ажиотаж вокруг этого дела, по мнению депутата, что создается усилиями антикоррупционных ведомств.

“Хорошо известно, насколько агрессивно работает НАБУ в информационном поле для оправдания колоссального бюджетного финансирования, выделяемого данному органу, и таких примеров есть масса”, — отметил депутат.

При этом Березкин заявил, что намерен оказать полное содействие в рассмотрении данного вопроса в Верховной Раде и “готов незамедлительно предоставить коллегам-депутатам достоверную и исчерпывающую информацию по данной ситуации для принятия ими обоснованного решения”.

Напомним, что Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении депутата группы Воля народа Станислава Березкина.

Ранее пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний “Креатив”, бенефициаром которой до 2015 года являлся Станислав Березкин.

Украинские Национальные Новости

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