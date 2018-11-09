Дело о непогашенном кредите "Ощадбанка" политизировано - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дело о непогашенном кредите “Ощадбанка” имеет политический подтекст и связано с началом предвыборной гонки. Такое мнение высказал народный депутат Станислав Березкин, после того как Генпрокурор внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, передает УНН.
“По моему убеждению, это дело не лишено политического подтекста. Допускаю, что предъявление именно в предвыборный год обвинений в мой адрес в рамках дела, которое ведётся уже два с половиной года, неслучайно”, - прокомментировал Березкин ситуацию вокруг “Ощадбанка”.
Депутат настаивает на безосновательности обвинений, а само дело считает попыткой перевести в уголовно-правовую плоскость отношения между двумя хозяйствующими субъектами.
“Банком на данный момент ведётся активная работа по взысканию задолженности по данному кредиту, и оснований утверждать о причинённых банку убытках нет” — заявил нардеп Березкин.
Информационный ажиотаж вокруг этого дела, по мнению депутата, что создается усилиями антикоррупционных ведомств.
“Хорошо известно, насколько агрессивно работает НАБУ в информационном поле для оправдания колоссального бюджетного финансирования, выделяемого данному органу, и таких примеров есть масса”, — отметил депутат.
При этом Березкин заявил, что намерен оказать полное содействие в рассмотрении данного вопроса в Верховной Раде и “готов незамедлительно предоставить коллегам-депутатам достоверную и исчерпывающую информацию по данной ситуации для принятия ими обоснованного решения”.
Напомним, что Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении депутата группы Воля народа Станислава Березкина.
Ранее пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний “Креатив”, бенефициаром которой до 2015 года являлся Станислав Березкин.