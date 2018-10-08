Спецпідрозділ Чепіги з Майдану міг вивозити Гриценко - військовий експерт

Експерт нагадує, що вивезення та супроводження севастопольського "Беркуту" з Києва здійснював Анатолій Гриценко, та співставляє це з інформацією Держприкордонслужби про перебування на Майдані російських спецпризначенців, що під виглядом українських правоохоронців пізніше перемістились до Криму.

Колесников наводить посилання на офіційний сайт Анатолія Гриценка, де політик 21 лютого 2014 року звітував про те, що разом однопартійцем народним депутатом Олегом Канівцем організував евакуацію з Києва співробітників "Беркут" з Севастополя та Криму. Гриценко зазначав, що особисто супроводжував колону та проводив перемовини про її безперешкодний вихід з "Правим сектором", "Автомайданом" та "Самообороною Майдану".

Раніше перебування та участь у злочинах на Майдані російських спецпризначенців підтвердила Державна прикордонна служба України.

"За нашою інформацією, підрозділи російського спецназу з січня по лютий (2014 року - ред.) перебували в Києві і проживали в окремому будинку на базі "Альфи". Полковник Анатолій Чепіга, ймовірно, був в їх числі, але точно встановити ми цього не можемо, так як за вказівкою тодішнього керівництва країни, по прибуттю, російські спецназівці не проходили прикордонного контролю, або будь-яких оглядів. Спецназ ГРУ РФ брав активну участь у протиправних діях проти учасників Революції, після чого, під виглядом українських правоохоронців виїхав на територію Криму ", - повідомило джерело в Держприкордонслужбі України.

24 березня 2014 року всі бійці кримського Беркуту були нагороджені медаллю "За возвращение Крыма". Медалі вручав особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу.