Спеціалісти працюють зі зброєю "луцького терориста" для встановлення можливих спільників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Спеціалісти працюють зі зброєю "луцького терориста" Максима Кривоша, затриманого за захоплення заручників в автобусі у центрі Луцька, шукають ДНК та відбитки пальців для того, щоб знайти його спільників. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Криміналісти поліції вчора після звільнення заручників почали працювати зі зброєю, вилученою у Максима Кривоша. Ми там шукаємо сліди ДНК інших осіб, відбитки пальців для того, щоб зрозуміти, хто ще міг доторкатися до цієї зброї. Ми хочемо встановити все коло контактів Максима Кривоша й зробити так, щоб ніхто з них не зміг зробити чогось подібного. Поки що сказати, що цей теракт готувався не одним Кривошем, ми не можемо”, — сказав Геращенко.
Як повідомлялося, харківська поліція розповіла подробиці про можливого спільника чоловіка, який 21 липня захопив заручників у Луцьку.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.