Специалисты работают с оружием "луцкого террориста" для установления возможных сообщников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Специалисты работают с оружием "луцкого террориста" Максима Кривоша, задержанного за захват заложников в автобусе в центре Луцка, ищут ДНК и отпечатки пальцев для того, чтобы найти его сообщников. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Криминалисты полиции вчера после освобождения заложников начали работать с оружием, изъятым у Максима Кривоша. Мы там ищем следы ДНК других лиц, отпечатки пальцев для того, чтобы понять, кто еще мог прикасаться к этому оружию. Мы хотим установить весь круг контактов Максима Кривоша и сделать так, чтобы никто из них не смог сделать ничего подобного. Пока сказать, что этот теракт готовился не одним Кривошем, мы не можем", - сказал Геращенко.
Как сообщалось, харьковская полиция рассказала подробности о возможном сообщнике мужчины, который 21 июля захватил заложников в Луцке.
Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.