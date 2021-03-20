Сьома поспіль перемога вивела "Вашингтон" в лідери НХЛ

Деталі

У протистоянні із столичними хокеїстами команда "Нью-Йорк Рейнджерс" відкрила рахунок на 17-й хвилині першого періоду, коли Артемій Панарін реалізував більшість і відзначився в третьому матчі поспіль. Однак дві шайби Олександра Овечкіна у заключному періоді дозволили "Кепіталс" стати переможцем – 2:1.

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"Жахливо важко прийняти цю поразку, тому що грали ми добре. Ми провели відмінний гостьовий матч, але вони використали два шанси в третьому періоді", - сказав форвард "Нью-Йорка" Кріс Крайдер.

Варто відзначити

"Вашингтон" виграли всьоме поспіль і зрівнялися із лідером НХЛ "Тампа-Бей". У обох колективів по 44 бали.

До вашої уваги результати інших баталій:

"Торонто" – "Калгарі" - 3:4

"Монреаль" – "Ванкувер" - 2:3

"Сан-Хосе" – "Сент-Луїс" - 1:2

"Лос-Анджелес" – "Вегас" - 2:4.