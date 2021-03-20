Седьмая подряд победа вывела "Вашингтон" в лидеры НХЛ

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41998 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60221 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107216 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143022 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194669 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193021 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278925 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326360 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157831 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 25859 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105587 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 21151 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 20519 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 23819 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326362 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279820 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435076 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401006 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384198 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105580 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186002 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214193 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194144 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278925 просмотра
Актуальное
Седьмая подряд победа вывела "Вашингтон" в лидеры НХЛ

Седьмая подряд победа вывела "Вашингтон" в лидеры НХЛ

Киев  •  УНН

 • 15244 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся ряд матчей в одном из которых ХК "Вашингтон Кэпиталс" продлил победную серию, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Детали

В противостоянии со столичными хоккеистами команда "Нью-Йорк Рейнджерс" открыла счет на 17-й минуте первого периода, когда Артемий Панарин реализовал большинство и отличился в третьем матче подряд. Однако две шайбы Александра Овечкина в заключительном периоде позволили "Кэпиталс" стать победителем - 2:1.

Цитата

"Ужасно трудно принять это поражение, потому что играли мы хорошо. Мы провели отличный гостевой матч, но они использовали два шанса в третьем периоде", - сказал форвард "Нью-Йорка" Крис Крайдер.

Стоит отметить

"Вашингтон" выиграли седьмой раз подряд и сравнялись с лидером НХЛ "Тампа-Бэй". У обоих коллективов по 44 балла.

Вашему вниманию результаты других баталий:

"Торонто" - "Калгари" - 3:4
"Монреаль" - "Ванкувер" - 2:3
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 1:2
"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 2:4.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы