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Сольський: оренда залишиться основним інструментом на ринку землі

Сольський: оренда залишиться основним інструментом на ринку землі

Київ • УНН

 • 9278 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Основним інструментом на ринку землі і надалі буде здача земель в оренду. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

“Єдине завдання цієї реформи — надати можливість і встановити обмеження тим, дійсно десяткам тисяч підприємств і фермерам, які піднімали цю землю за останні 20 з чимось років. Замість сірих договорів оформляти звичайні договори купівлі-продажу. Державні землі передаються місцевим громадам. Це не ідеальний варіант, але значно кращий, ніж Держгеокадастр. Основним інструментом і надалі буде здача земель в оренду”, — зазначив Сольський.

За його словами, і фермери і орендарі мають першочергове право на продовження договорів оренди.

“Не можна виставити на продаж без тих, хто орендує землю. Більше того, серед запобіжників запропоновано наступні — місцева громада в першу чергу може здавати землю тільки в оренду”, — сказав Сольський.

За його словами, у законопроект внесли значну частину правок, запропонованих представниками різних аграрних галузей.

Нагадаємо, до комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, станом на 3 грудня, надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні.

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