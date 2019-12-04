Сольський: оренда залишиться основним інструментом на ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Основним інструментом на ринку землі і надалі буде здача земель в оренду. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Єдине завдання цієї реформи — надати можливість і встановити обмеження тим, дійсно десяткам тисяч підприємств і фермерам, які піднімали цю землю за останні 20 з чимось років. Замість сірих договорів оформляти звичайні договори купівлі-продажу. Державні землі передаються місцевим громадам. Це не ідеальний варіант, але значно кращий, ніж Держгеокадастр. Основним інструментом і надалі буде здача земель в оренду”, — зазначив Сольський.
За його словами, і фермери і орендарі мають першочергове право на продовження договорів оренди.
“Не можна виставити на продаж без тих, хто орендує землю. Більше того, серед запобіжників запропоновано наступні — місцева громада в першу чергу може здавати землю тільки в оренду”, — сказав Сольський.
За його словами, у законопроект внесли значну частину правок, запропонованих представниками різних аграрних галузей.
Нагадаємо, до комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, станом на 3 грудня, надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні.