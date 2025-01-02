Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч на курщині
Київ • УНН
У новорічну ніч військові КНДР, що воюють на боці рф, зловживали алкоголем та мають низький бойовий дух. Через значні втрати російське командування перекидає нові підрозділи на позиції в курській області.
У новорічну ніч північнокорейські військові, що воюють на боці рф, зловживали алкоголем. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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Моральний стан північнокорейських солдатів значно погіршився.
Пропаганда, що підкреслює важливість їхньої участі у війні проти України, не здатна підтримати бойовий дух.
Окрім того, у новорічну ніч зафіксовано випадки зловживання алкоголем серед військових, включаючи тих, хто залучений до бойових дій.
"31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у курській області", — додали в ГУР.
Північнокорейські солдати зазнають значних втрат серед особового складу, через що російське командування змушене перекидати нові підрозділи на передову.
Зокрема, 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських військових були переміщені на позиції в районах Уланок, Фанасєєвка та Черкасська Конопелька.
Командири на місцях намагаються приховати реальний рівень втрат, вносячи недостовірні дані в донесення.
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