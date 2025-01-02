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Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч на курщині

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У новорічну ніч військові КНДР, що воюють на боці рф, зловживали алкоголем та мають низький бойовий дух. Через значні втрати російське командування перекидає нові підрозділи на позиції в курській області.

У новорічну ніч північнокорейські військові, що воюють на боці рф, зловживали алкоголем. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН

Деталі

Моральний стан північнокорейських солдатів значно погіршився.

Пропаганда, що підкреслює важливість їхньої участі у війні проти України, не здатна підтримати бойовий дух.

Окрім того, у новорічну ніч зафіксовано випадки зловживання алкоголем серед військових, включаючи тих, хто залучений до бойових дій.

"31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у курській області", — додали в ГУР.

Північнокорейські солдати зазнають значних втрат серед особового складу, через що російське командування змушене перекидати нові підрозділи на передову.

Зокрема, 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських військових були переміщені на позиції в районах Уланок, Фанасєєвка та Черкасська Конопелька.

Командири на місцях намагаються приховати реальний рівень втрат, вносячи недостовірні дані в донесення.

ССО: щоденник північнокорейського спецпризначенця розкрив відправку КНДР елітних бійців у рф28.12.24, 11:06 • 21085 переглядiв

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У ГУР розповіли, з якими проблемами зіткнулися північнокорейські військові у війні проти України. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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