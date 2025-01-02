Солдаты КНДР понапивались в новогоднюю ночь на курщине
Киев • УНН
В новогоднюю ночь военные КНДР, воюющие на стороне рф, злоупотребляли алкоголем и имеют низкий боевой дух. Из-за значительных потерь российское командование перебрасывает новые подразделения на позиции в курской области.
В новогоднюю ночь северокорейские военные, воюющие на стороне рф, злоупотребляли алкоголем. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Моральное состояние северокорейских солдат значительно ухудшилось.
Пропаганда, подчеркивающая важность их участия в войне против Украины, не способна поддержать боевой дух.
Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления алкоголем среди военных, включая тех, кто вовлечен в боевые действия.
"31 декабря 2024 и 1 января 2025 года россияне продолжили привлекать подразделения армии КНДР к ведению боевых действий в курской области", - добавили в ГУР.
Северокорейские солдаты несут значительные потери среди личного состава, из-за чего российское командование вынуждено перебрасывать новые подразделения на передовую.
В частности, 31 декабря и 1 января группы северокорейских военных были перемещены на позиции в районах Уланок, Фанасеевка и Черкасская Конопелька.
Командиры на местах пытаются скрыть реальный уровень потерь, внося недостоверные данные в донесения.
ССО: дневник северокорейского спецназовца раскрыл отправку КНДР элитных бойцов в рф28 дек. 2024, 09:06 • 19908 просмотров
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