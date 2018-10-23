Сьогодні на заході та півночі України очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить на заході та півночі України невеликі дощі та похолодання. Температура повітря протягом дня становитиме 6-10 градусів тепла. На решті території суттєвих опадів не передбачається, температура повітря досягне 10-16 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Місцями очікуються тумани та серпанки.
У західних областях очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень 6-10 градусів тепла.
У північних областях - місцями незначний дощ. Температура повітря вдень 7-10 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 11-16 градусів вище нуля.
У центральних областях - опади малоймовірні, лише на Вінниччині можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень 10-15 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 13-16 градусів вище нуля.