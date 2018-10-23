Сегодня на западе и севере Украины ожидаются дожди

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит на западе и севере Украины небольшие дожди и похолодание. Температура воздуха в течение дня составит 6-10 градусов тепла. На остальной территории существенных осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 10-16 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.