Snapchat додав селфі-фільтри для котів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Фільтри Snapchat, на основі технології доповненої реальності, тепер працюють на котах. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Раніше технологія розпізнавання обличчя Snapchat могла застосовувати фільтри лише до людей та деяких порід собак.
Тепер власники котів можуть використовувати Snapchat Lenses, щоб прикрасити свого домашнього улюбленця капелюхами, окулярами та шматочками хліба.
Оновлення вийшло через декілька тижнів після того, як материнська компанія Snap повідомила, що кількість людей, які користуються Snapchat щодня, впала.
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Число щоденних активних користувачів впало на 3 мільйони до 188 мільйонів з квітня по червень. Компанія вперше повідомила про зниження кількості активних користувачів.
Snapchat не єдина компанія, яка розробляє технологію "розпізнавання обличчя", яка працює на тваринах.
У вересні виробник фотоапаратів Sony оголосив, що розробляє технології автофокусування, які працюють на тваринах, аби їхні очі перебували у фокусі.
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