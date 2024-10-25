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Служба 112 розширює географію: у новому центрі в Дніпрі операторами стали 7 ветеранів

Київ • УНН

 • 15851 перегляди

У Дніпрі запрацював третій комунікаційний центр Служби 112, який обслуговує 7 східних областей України. За місяць роботи оператори прийняли 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування.

Служба 112 розширює географію: у новому центрі в Дніпрі операторами стали 7 ветеранів

Служба 112 розширила географію на центральні та східні регіони - у Дніпрі запрацював третій комунікаційний центр, який обслуговує 7 областей України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України. Відвідав комунікаційний центр у Дніпрі, який розпочав роботу у вересні. У центрі працюють більше 70 операторів - цілодобово приймають екстрені дзвінки із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей", - розповів міністр.

З його слів, з початку роботи оператори прийняли тут майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування. Тут про ворожі удари, про злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до Служби повідомляли, зокрема, діти.

"Ми продовжуємо політику працевлаштування ветеранів. Операторами Служби 112 у Дніпрі стали 7 захисників, які отримали поранення на фронті. Наймолодшому з них 21 рік", - вказав Клименко.

"Це вже третій комунікаційний центр, два попередні працюють у Києві та Львові. На черзі створення центру 112 в Одесі - тоді екстрений номер 112 буде доступний по всій країні", - зазначив міністр.

Доповнення

Від липня 2023 року в Україні поступово впроваджується єдиний номер допомоги 112. Замість набору різних номерів екстрених служб можна набрати один та отримати необхідну допомогу у якнайшвидший термін.  

Спершу дзвінок надходить до операторів Служби 112, далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які допомагають у тій чи іншій надзвичайній ситуації.

На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Вони спілкуватимуться по відеозв'язку з операторами, які володіють жестовою мовою.

Загалом, відповідно до графіка МВС, до кінця грудня 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на території всієї України. При цьому, номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати і після 2024 року.

Служба екстреної допомоги "112" в Україні прийняла майже півмільйона викликів, зокрема понад п'ять тисяч мовою жестів – МВС20.12.23, 21:49 • 49019 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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