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Служба 112 расширяет географию: в новом центре в Днепре операторами стали 7 ветеранов

Служба 112 расширяет географию: в новом центре в Днепре операторами стали 7 ветеранов

Киев  •  УНН

07:04 • 1745 просмотра

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В Днепре заработал третий коммуникационный центр Службы 112, который обслуживает 7 восточных областей Украины. За месяц работы операторы приняли 200 тысяч звонков, из которых 40 тысяч нуждались в экстренном реагировании.

Служба 112 расширила географию на центральные и восточные регионы - в Днепре заработал третий коммуникационный центр, который обслуживает 7 областей Украины, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Служба 112 расширилась на центральные и восточные регионы Украины. Посетил коммуникационный центр в Днепре, который начал работу в сентябре. В центре работают более 70 операторов - круглосуточно принимают экстренные звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей", - рассказал министр.

По его словам, с начала работы операторы приняли здесь почти 200 тысяч звонков, из которых 40 тысяч требовали экстренного реагирования. Здесь о вражеских ударах, о преступлениях и ДТП, домашнем насилии, о котором в Службу сообщали, в частности, дети.

"Мы продолжаем политику трудоустройства ветеранов. Операторами Службы 112 в Днепре стали 7 защитников, которые получили ранения на фронте. Самому молодому из них 21 год", - указал Клименко.

"Это уже третий коммуникационный центр, два предыдущих работают в Киеве и Львове. На очереди создание центра 112 в Одессе - тогда экстренный номер 112 будет доступен по всей стране", - отметил министр.

Дополнение

С июля 2023 года в Украине постепенно внедряется единый номер помощи 112. Вместо набора различных номеров экстренных служб можно набрать один и получить необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Сначала звонок поступает к операторам Службы 112, далее запросы направляют в необходимые подразделения, которые помогают в той или иной чрезвычайной ситуации.

На линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Они будут общаться по видеосвязи с операторами, которые владеют жестовым языком.

В общем, согласно графику МВД, до конца декабря 2024 года планируется распространить работу Службы 112 на территории всей Украины. При этом, номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работать и после 2024 года.

Служба экстренной помощи "112" в Украине приняла почти полмиллиона вызовов, в том числе более пяти тысяч на языке жестов - МВД20 декабря 2023, 19:49 • 48888 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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