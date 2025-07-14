Слабкий попит: імпорт вугілля до Китаю впав до найнижчого рівня за понад два роки - Вloomberg

Тривале скорочення ринку нерухомості спричинило сповільнення темпів зростання важкої промисловості та нівелювало зростання попиту. Про це пише Вloomberg, передає УНН.

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Для Китаю вугілля залишається ключовим для енергетичної мережі та енергетичної безпеки країни. КНР вважається найбільшим у світі споживачем і виробником вугілля.

Довідково: УНН повідомляв, що Китай за останню чверть століття спожив на 30% більше вугілля, ніж решта країн світу разом взятих.

Але наразі ситуація дещо інша - обсяги імпорту вугілля до Китаю в червні впали, досягши найнижчого рівня з лютого 2023 року. Про це свідчать дані митниці, які було опубліковано в понеділок, 14 липня.

Поставки за перше півріччя знизилися на 11% порівняно з попереднім роком. - пише видання.

Китай останнім часом почав продавати більше викопного палива на міжнародному ринку. Це пов'язано з тим, що тривале падіння цін на нерухомість спричинило уповільнення темпів зростання важкої промисловості і компенсувало зростання попиту, оскільки спекотне літо збільшило попит на охолодження.

Пекін прагне уникнути надлишку вугілля, яке залишається ключовим для його енергетичної мережі та енергетичної безпеки. - зазначає Вloomberg.

Очікується, що гірничодобувні компанії КНР збільшать видобуток на 5% у 2025 році. Це, за даними видання, - рекорд вже сьомий поспіль. Але це, ймовірно, випередить зростання споживання та обмежить місцеві ціни.

У свою чергу митниці Китаю посилюють контроль за неякісними вантажами з-за кордону. Наприклад, заблокували деякі вантажі від росії, через виявлення надмірного рівня фтору.

Нагадаємо

Попри санкції, у 2025 році росія може отримати від ЄС понад 20 млрд євро за експорт сировини, що більше за військову допомогу Україні. Найбільші імпортери російської сировини - Китай, Індія та Туреччина.

Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів Америки.