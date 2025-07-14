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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Слабкий попит: імпорт вугілля до Китаю впав до найнижчого рівня за понад два роки - Вloomberg

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Імпорт вугілля до Китаю в червні 2024 року досяг найнижчого рівня з лютого 2023 року, знизившись на 11% за перше півріччя. Це пов'язано зі слабким попитом через скорочення ринку нерухомості та уповільнення важкої промисловості.

Слабкий попит: імпорт вугілля до Китаю впав до найнижчого рівня за понад два роки - Вloomberg

Тривале скорочення ринку нерухомості спричинило сповільнення темпів зростання важкої промисловості та нівелювало зростання попиту. Про це пише Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Для Китаю вугілля залишається ключовим для енергетичної мережі та енергетичної безпеки країни. КНР вважається найбільшим у світі споживачем і виробником вугілля.

Довідково: УНН повідомляв, що Китай за останню чверть століття спожив на 30% більше вугілля, ніж решта країн світу разом взятих.

Але наразі ситуація дещо інша - обсяги імпорту вугілля до Китаю в червні впали, досягши найнижчого рівня з лютого 2023 року. Про це свідчать дані митниці, які було опубліковано в понеділок, 14 липня.

Поставки за перше півріччя знизилися на 11% порівняно з попереднім роком.

- пише видання.

Китай останнім часом почав продавати більше викопного палива на міжнародному ринку. Це пов'язано з тим, що тривале падіння цін на нерухомість спричинило уповільнення темпів зростання важкої промисловості і компенсувало зростання попиту, оскільки спекотне літо збільшило попит на охолодження.

Пекін прагне уникнути надлишку вугілля, яке залишається ключовим для його енергетичної мережі та енергетичної безпеки.

- зазначає Вloomberg.

 Очікується, що гірничодобувні компанії КНР збільшать видобуток на 5% у 2025 році. Це, за даними видання, - рекорд вже сьомий поспіль. Але це, ймовірно, випередить зростання споживання та обмежить місцеві ціни.

У свою чергу митниці Китаю посилюють контроль за неякісними вантажами з-за кордону. Наприклад, заблокували деякі вантажі від росії, через виявлення надмірного рівня фтору.

Нагадаємо

Попри санкції, у 2025 році росія може отримати від ЄС понад 20 млрд євро за експорт сировини, що більше за військову допомогу Україні. Найбільші імпортери російської сировини - Китай, Індія та Туреччина.

Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів Америки. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Індія
Європейський Союз
Сі Цзіньпін
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
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