Слабый спрос: импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года - Bloomberg
Киев • УНН
Импорт угля в Китай в июне 2024 года достиг самого низкого уровня с февраля 2023 года, снизившись на 11% за первое полугодие. Это связано со слабым спросом из-за сокращения рынка недвижимости и замедления тяжелой промышленности.
Длительное сокращение рынка недвижимости привело к замедлению темпов роста тяжелой промышленности и нивелировало рост спроса. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Для Китая уголь остается ключевым для энергетической сети и энергетической безопасности страны. КНР считается крупнейшим в мире потребителем и производителем угля.
Справка: УНН сообщал, что Китай за последнюю четверть века потребил на 30% больше угля, чем остальные страны мира вместе взятые.
Но сейчас ситуация несколько иная - объемы импорта угля в Китай в июне упали, достигнув самого низкого уровня с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные таможни, опубликованные в понедельник, 14 июля.
Поставки за первое полугодие снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом.
Китай в последнее время начал продавать больше ископаемого топлива на международном рынке. Это связано с тем, что длительное падение цен на недвижимость привело к замедлению темпов роста тяжелой промышленности и компенсировало рост спроса, поскольку жаркое лето увеличило спрос на охлаждение.
Пекин стремится избежать избытка угля, который остается ключевым для его энергетической сети и энергетической безопасности.
Ожидается, что горнодобывающие компании КНР увеличат добычу на 5% в 2025 году. Это, по данным издания, - рекорд уже седьмой подряд. Но это, вероятно, опередит рост потребления и ограничит местные цены.
В свою очередь таможни Китая усиливают контроль за некачественными грузами из-за рубежа. Например, заблокировали некоторые грузы из России из-за обнаружения чрезмерного уровня фтора.
Напомним
Несмотря на санкции, в 2025 году Россия может получить от ЕС более 20 млрд евро за экспорт сырья, что больше военной помощи Украине. Крупнейшие импортеры российского сырья - Китай, Индия и Турция.
Президент Китая Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты Америки.