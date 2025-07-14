Слабый спрос: импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года - Bloomberg

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
08:14 • 2830 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 11009 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
06:59 • 13472 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
06:07 • 17770 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
06:03 • 21111 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
04:09 • 32561 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 34376 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 52989 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 78951 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 99636 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1.5м/с
36%
751мм
Популярные новости
Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС13 июля, 23:19 • 25642 просмотра
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве14 июля, 00:17 • 27746 просмотра
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»14 июля, 00:46 • 28238 просмотра
Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России14 июля, 02:10 • 23417 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома06:11 • 20505 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 247035 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 241993 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 225288 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 243842 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 272318 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 29910 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 27960 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 113517 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 78132 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 81705 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Слабый спрос: импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года - Bloomberg

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Импорт угля в Китай в июне 2024 года достиг самого низкого уровня с февраля 2023 года, снизившись на 11% за первое полугодие. Это связано со слабым спросом из-за сокращения рынка недвижимости и замедления тяжелой промышленности.

Слабый спрос: импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года - Bloomberg

Длительное сокращение рынка недвижимости привело к замедлению темпов роста тяжелой промышленности и нивелировало рост спроса. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Для Китая уголь остается ключевым для энергетической сети и энергетической безопасности страны. КНР считается крупнейшим в мире потребителем и производителем угля.

Справка: УНН сообщал, что Китай за последнюю четверть века потребил на 30% больше угля, чем остальные страны мира вместе взятые.

Но сейчас ситуация несколько иная - объемы импорта угля в Китай в июне упали, достигнув самого низкого уровня с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные таможни, опубликованные в понедельник, 14 июля.

Поставки за первое полугодие снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом.

- пишет издание.

Китай в последнее время начал продавать больше ископаемого топлива на международном рынке. Это связано с тем, что длительное падение цен на недвижимость привело к замедлению темпов роста тяжелой промышленности и компенсировало рост спроса, поскольку жаркое лето увеличило спрос на охлаждение.

Пекин стремится избежать избытка угля, который остается ключевым для его энергетической сети и энергетической безопасности.

- отмечает Bloomberg.

Ожидается, что горнодобывающие компании КНР увеличат добычу на 5% в 2025 году. Это, по данным издания, - рекорд уже седьмой подряд. Но это, вероятно, опередит рост потребления и ограничит местные цены.

В свою очередь таможни Китая усиливают контроль за некачественными грузами из-за рубежа. Например, заблокировали некоторые грузы из России из-за обнаружения чрезмерного уровня фтора.

Напомним

Несмотря на санкции, в 2025 году Россия может получить от ЕС более 20 млрд евро за экспорт сырья, что больше военной помощи Украине. Крупнейшие импортеры российского сырья - Китай, Индия и Турция.

Президент Китая Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты Америки.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Индия
Европейский Союз
Си Цзиньпин
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9