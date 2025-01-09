Скарг про порушення мовного законодавства у 2024 році стало менше на понад третину

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 93708 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 92266 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102054 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123000 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 146781 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135815 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150202 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174264 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220795 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176468 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121650 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 127722 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 160777 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 143940 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 120881 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 93672 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 91568 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 214854 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212255 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 12745 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 36615 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 37751 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78322 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102130 перегляди
Актуальне
Скарг про порушення мовного законодавства у 2024 році стало менше на понад третину

Скарг про порушення мовного законодавства у 2024 році стало менше на понад третину

Київ • УНН

 • 21934 перегляди

У 2024 році мовний омбудсмен отримав 2314 звернень про порушення мовного законодавства, що на 37% менше ніж торік. Найбільше порушень стосувалося відсутності української версії сайтів та обслуговування.

У минулому році  уповноважений із захисту державної мови отримав 2314 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Уповноваженого із захисту державної мови. 

2314 звернень громадян про порушення мовного закону у 2024 році - це на 37% менше, ніж у 2023 році, зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.  Зменшення кількості звернень свідчить не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні.

Виявлені факти порушень мали відношення до наступного:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 671;
    • обслуговування - 367;
      • мови зовнішньої реклами та вивісок - 325;
        • сфери освіти - 165;
          • інформації про товари та послуги - 131;
            • сфери охорони здоров’я - 109;

               сфери медіа - 91.

              Найбільше повідомлень громадян щодо порушення законодавства про державну мову надходило у містах та областях України:

              Київ: 902 повідомлень:

              Одеська область: 429,

              Харківська: 191,

              Дніпропетровська: 177,

              Київська: 96,

              Запорізька: 50,

              Миколаївська: 44,

              Полтавська: 36,

              Львівська: 34,

              Чернігівська: 30,

              Житомирська: 29

              Нагадаємо

              Щоб протидіяти поширенню російської мови в Івано-Франківську, там працюють мовні інспектори.

              У Литві з наступного року скасовують іспити російською мовою з водіння04.12.24, 03:14 • 18219 переглядiв

              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

              Суспільство
              dniproДніпро
              lytvaЛитва
              ukrainaУкраїна
              zaporizhzhiaЗапоріжжя
              lvivЛьвів
              odesaОдеса
              kyivКиїв
              kharkivХарків

              Звернутися з питань розміщення реклами