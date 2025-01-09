Скарг про порушення мовного законодавства у 2024 році стало менше на понад третину
Київ • УНН
У 2024 році мовний омбудсмен отримав 2314 звернень про порушення мовного законодавства, що на 37% менше ніж торік. Найбільше порушень стосувалося відсутності української версії сайтів та обслуговування.
У минулому році уповноважений із захисту державної мови отримав 2314 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Уповноваженого із захисту державної мови.
2314 звернень громадян про порушення мовного закону у 2024 році - це на 37% менше, ніж у 2023 році, зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Зменшення кількості звернень свідчить не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні.
Виявлені факти порушень мали відношення до наступного:
- відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 671;
- обслуговування - 367;
- мови зовнішньої реклами та вивісок - 325;
- сфери освіти - 165;
- інформації про товари та послуги - 131;
- сфери охорони здоров’я - 109;
сфери медіа - 91.
Найбільше повідомлень громадян щодо порушення законодавства про державну мову надходило у містах та областях України:
Київ: 902 повідомлень:
Одеська область: 429,
Харківська: 191,
Дніпропетровська: 177,
Київська: 96,
Запорізька: 50,
Миколаївська: 44,
Полтавська: 36,
Львівська: 34,
Чернігівська: 30,
Житомирська: 29
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