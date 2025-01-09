Жалоб о нарушении языкового законодательства в 2024 году стало меньше более чем на треть
Киев • УНН
В 2024 году языковой омбудсмен получил 2314 обращений о нарушении языкового законодательства, что на 37% меньше чем в прошлом году. Больше всего нарушений касалось отсутствия украинской версии сайтов и обслуживания.
В прошлом году уполномоченный по защите государственного языка получил 2314 обращений граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по защите государственного языка.
2314 обращений граждан о нарушении языкового закона в 2024 году - это на 37% меньше, чем в 2023 году, отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень. Уменьшение количества обращений свидетельствует не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине.
Выявленные факты нарушений имели отношение к следующему:
- отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов - 671;
- обслуживание - 367;
- языки наружной рекламы и вывесок - 325;
- сферы образования - 165;
- информации о товарах и услугах - 131;
- сферы здравоохранения - 109;
сферы медиа - 91.
Больше всего сообщений граждан о нарушении законодательства о государственном языке поступало в городах и областях Украины:
Киев: 902 сообщений:
Одесская область: 429,
Харьковская: 191,
Днепропетровская: 177,
Киевская: 96,
Запорожская: 50,
Николаевская: 44,
Полтавская: 36,
Львовская: 34,
Черниговская: 30,
Житомирская: 29
Напомним,
Чтобы противодействовать распространению русского языка в Ивано-Франковске, там работают языковые инспекторы.
В Литве со следующего года отменяют экзамены на русском языке по вождению4 дек. 2024, 01:14 • 17865 просмотров