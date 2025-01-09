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Жалоб о нарушении языкового законодательства в 2024 году стало меньше более чем на треть

Жалоб о нарушении языкового законодательства в 2024 году стало меньше более чем на треть

Киев  •  УНН

 • 8307 просмотра

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В 2024 году языковой омбудсмен получил 2314 обращений о нарушении языкового законодательства, что на 37% меньше чем в прошлом году. Больше всего нарушений касалось отсутствия украинской версии сайтов и обслуживания.

В прошлом году  уполномоченный по защите государственного языка получил 2314 обращений граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по защите государственного языка. 

2314 обращений граждан о нарушении языкового закона в 2024 году - это на 37% меньше, чем в 2023 году, отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.  Уменьшение количества обращений свидетельствует не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине.

Выявленные факты нарушений имели отношение к следующему:

  • отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов - 671;
  • обслуживание - 367;
  • языки наружной рекламы и вывесок - 325;
  • сферы образования - 165;
  • информации о товарах и услугах - 131;
  • сферы здравоохранения - 109;

 сферы медиа - 91.

Больше всего сообщений граждан о нарушении законодательства о государственном языке поступало в городах и областях Украины:

Киев: 902 сообщений:

Одесская область: 429,

Харьковская: 191,

Днепропетровская: 177,

Киевская: 96,

Запорожская: 50,

Николаевская: 44,

Полтавская: 36,

Львовская: 34,

Черниговская: 30,

Житомирская: 29

Напомним,

Чтобы противодействовать распространению русского языка в Ивано-Франковске, там работают языковые инспекторы.

В Литве со следующего года отменяют экзамены на русском языке по вождению4 дек. 2024, 01:14 • 17865 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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