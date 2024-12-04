В Литве со следующего года отменяют экзамены на русском языке по вождению
Киев • УНН
С января 2025 года в Литве запретят сдавать экзамены по вождению на русском языке. Экзамены будут проводиться на литовском и официальных языках ЕС, с исключением для украинцев с временной защитой.
В Литве с января 2025 года решили запретить сдачу экзаменов по вождению на русском языке: они будут проводиться исключительно на литовском или других официальных языках Европейского Союза. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Названная смена закреплена приказом министра внутренних дел Агне Билотайте. Цель такого решения-поддерживать использование государственного языка, способствовать интеграции иностранцев в общественную жизнь и улучшить сотрудничество с другими странами-членами ЕС.
Это решение помогает снижать влияние внешних угроз на национальную безопасность. Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться языком страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве и имеющих временную защиту ЕС,
Согласно приказу, теоретический экзамен по вождению будет проводиться на литовском или любом другом официальном языке ЕС. Во время практического экзамена кандидаты, не владеющие ни одним из этих языков, смогут воспользоваться услугами переводчика, который будет переводить с выбранного официального языка ЕС или на него. Для лиц, которые начали подготовку к экзамену по старым правилам, будет установлен переходный период.
По данным государственной компании Regitra, в 2022 году экзамены по теории вождения сдались на русском языке 10 381 раз, а за первые 11 месяцев 2023 - 11 560 раз. Большинство экзаменов на русском языке сдавали иностранцы, желающие получить категории В (легковые автомобили), С (грузовые автомобили) и А (мотоциклы).
Министерство внутренних дел также рекомендовало всем подведомственным учреждениям предоставлять услуги и обслуживать жителей исключительно на литовском или других официальных языках ЕС.
Напомним
Правительство Литвы одобрило предложение расторгнуть соглашение с Россией о торговом мореплавании от 1993 года. Решение связано с неактуальностью соглашения и прекращением сотрудничества.