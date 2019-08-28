Синоптики розповіли, якою буде погода на День знань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Опадів в Україні 1-2 вересня не прогнозується, лише на заході країни місцями короткочасний дощ і гроза. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
"Без опадів, лише на заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-17°; вдень 25-31°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця літа.
Раніше синоптики попереджали, що наприкінці серпня в Україні можливі перші заморозки.