Синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Осадков в Украине 1-2 сентября не прогнозируется, лишь на западе страны местами кратковременный дождь и гроза. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
"Без осадков, лишь на западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°, днем 25-31°", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода до конца лета.
Ранее синоптики предупреждали, что в конце августа в Украину возможные первые заморозки.