Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні на наступні три доби прогнозують без опадів, місцями короткочасні дощі, місцями грози, температура - від 8° вночі до 30° вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Прогноз погоди на 2-4 серпня. Без опадів, лише завтра вдень у східних та північно-східних областях, у вівторок в Карпатах та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-15°, на півдні до 18°; вдень 21-27°, 4 серпня 25-30°.
"1 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°; в Дніпрі в межах Києва 22°", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про початок з жовтня "коронавірусного епідсезону".