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19 березня, 18:42 • 56920 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 107630 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119472 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123991 перегляди

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Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби

Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні на наступні три доби прогнозують без опадів, місцями короткочасні дощі, місцями грози, температура - від 8° вночі до 30° вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Прогноз погоди на 2-4 серпня. Без опадів, лише завтра вдень у східних та північно-східних областях, у вівторок в Карпатах та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-15°, на півдні до 18°; вдень 21-27°, 4 серпня 25-30°.

"1 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°; в Дніпрі в межах Києва 22°", - резюмували синоптики.

Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про початок з жовтня "коронавірусного епідсезону".

Українські Національні Новини

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