Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине на следующие трое суток прогнозируют без осадков, местами кратковременные дожди, местами грозы, температура - от 8° ночью до 30° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Прогноз погоды на 2-4 августа. Без осадков, лишь завтра днем в восточных и северо-восточных областях, во вторник в Карпатах и Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-15°, на юге до 18°; днем 21-27°, 4 августа 25-30°.
"1 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26°, в Днепре в пределах Киева 22°", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, украинцев предупредили о начале с октября "коронавирусного эпидсезона".