Українців попередили про початок з жовтня "коронавірусного епідсезону"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Під час епідсезону грипу та ГРВІ з жовтня по травень в Україні буде циркулювати і коронавірус, треба бути готовими. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Якщо подивитися на місце України у картині світової захворюваності, то сьогодні ми за абсолютною кількістю випадків знаходимося на 34 місці у світі, за кількістю випадків смерті - на 38. Але якщо перерахувати кількість випадків захворюваності на 1 млн населення, то ми на 86 місці", - сказав Ляшко.
За його словами, це показує, що респіраторні віруси практично всесезонні.
"Найтяжчий час для їх поширення - це, так званий, "епідемічний період", який в Україні відбувається з жовтня по травень, і називається "епідсезон грипу та ГРВІ"…Тому, нам потрібно серйозніше ставитися до коронавірусної хвороби і готуватися до епідсезону грипу і ГРВІ, в якому буде циркулювати і коронавірусна хвороба", - додав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.