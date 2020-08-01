Украинцев предупредили о начале с октября "коронавирусного эпидсезона"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Во время эпидсезона гриппа и ОРВИ с октября по май в Украине будет циркулировать и коронавирус, надо быть готовыми. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Если посмотреть на место Украины в картине мировой заболеваемости, то сегодня мы по абсолютному количеству случаев находимся на 34 месте в мире, по количеству случаев смерти - на 38 Но если пересчитать количество случаев заболеваемости 1 млн населения, то мы на 86 месте", - сказал Ляшко.
По его словам, это показывает, что респираторные вирусы практически всесезонны.
"Самое тяжелое время для их распространения - это, так называемый, "эпидемический период", который в Украине происходит с октября по май, и называется "эпидсезон гриппа и ОРВИ"... Поэтому, нам нужно серьезно относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине на утро 1 августа зафиксировано уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.