Синоптики дали морозний прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. По Україні завтра очікується до 14 градусів морозу вночі та мінусова температура вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 19 січня без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.
У столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.