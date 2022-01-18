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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 28953 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 99633 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 168481 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 164532 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 186087 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 145133 перегляди

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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182475 перегляди

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The New York Times

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Шахед-136

Синоптики дали морозний прогноз на завтра

Синоптики дали морозний прогноз на завтра

Київ • УНН

 • 15525 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. По Україні завтра очікується до 14 градусів морозу вночі та мінусова температура вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 19 січня без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.

У столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Українські Національні Новини

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