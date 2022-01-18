Синоптики дали морозный прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По Украине завтра ожидается до 14 градусов мороза ночью и минусовая температура днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 19 января без осадков, лишь ночью на Левобережье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах и на северо-востоке страны ночью 9-14°, днем 4-9° мороза.
В столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.