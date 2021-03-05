Син бізнесмена, який перебуває під слідством в РФ, опинився у топ-100 найбагатших українців

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Едуард Мкртчан в 2020 році опинився в топ-100 найбагатших українців НВ і Dragon Capital. Чоловік розташувався на 42 місці завдяки стану в 175 мільйонів доларів. З цієї суми велика частина перейшла у спадок від Олега Мкртчана, який перебуває під слідством в Москві, передає УНН.

У серпні 2019 Мосміськсуд оголосив покарання для гендиректора і одного з власників ІСД Олега Мкртчана. Минуло трохи більше року, а його син уже опинився в списку 100 найбагатших людей України.

Мкртчан з 1990-х років пов'язаний з металургією. Спочатку Едуард працював топ-менеджером, але в 2006 році разом з Гайдуком и Тарутой передав свою частку на ТОВ Регіон (зараз закрито через банкрутство).

Суд в Лондоні показав, що партнери не довіряли один одному. Швидше за все справа в тому, що кожен з них пріоритет віддавав особистим бізнес-проектам. Мкртчан займався практично всім: виготовляв вітрогенератори, володів аквапарком і.т.д.

В Україні Мкртчан сконцентрував зусилля в Краматорську: Краматорський феросплавний завод, Краматорський металопрокатний завод. Другою групою він керував разом Максимом Єфімовим (раніше керував машинобудівним гігантом Енергомашспецсталь). Едуард Мкртчан також є членом наглядової ради ЕМСС з 2018 року.

Більшість організацій записані на юридичні особи належать Едуарду Мкртчану. Наприклад, йому належить мажоритарна частка в транспортно-логістичному холдингу, створеному акціонерами корпорації ІСД. Разом з Оленою Гайдук молодший Едуард володіє Укренерготранс, Інвестиційна вагонна компанія і Об'єднаний транспортний холдинг.

Також є інформація, що частиною активів володіє громадянка Кіпру Кристала Аргірідоу. За деякими відомостями, реальний власник Едуард Мкртчан. До цієї групи належать: Керамет, Подільські Товари, СП ДДОП-РАКС.

Але при цьому частина активів, що раніше належали Мкртчану-старшому зараз записані на інших людей. Наприклад Саргіс Ісраелян володів металлотрейдером УГМК. Він познайомився з Олегом Мкртчаном на футболі (Ісраелян - колишній президент ФК Бананц). Сьогодні відомі й інші бенефіціари УГМК і Готелю Хаятт: Ольга Щиголева і Сергій Удовенко. Раніше вони належали до ІСД, тому ймовірно вони мають зв'язок з колишніми акціонерами компанії.

А ось корпорація ІСД, яка принесла Мкртчану-старшому мільйони, зараз близька до закриття. Останнє майно може бути продано найближчим часом в рамках процедури банкрутства. Едуард Мкртчан на майно не претендує.

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