Шукали майже дві доби: на Одещині знайшли тіло потонулого хлопчика

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Тіло хлопчика, який вийшов у лиман на плоту та не повернувся, знайшли в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області, передає УНН.

Так, було обстежено берегову смугу та човнами по воді понад 20 тис. кв.м. водної поверхні.

"2 липня приблизно о 12-й годині тіло загиблої дитини виявлено місцевими мешканцями поблизу м. Білгород-Дністровський. Рятувальниками тіло потонулого вилучено на поверхню і передано працівникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Причини події нині встановлюються.

Нагадаємо, повідомлення про те, що 31 липня о 17:30 біля с. Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження, надійшло до Служби порятунку "101" того ж дня о 19:00. До пошукових робіт залучили підрозділ водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, працівників Національної поліції, місцевих мешканців та рибалок.

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