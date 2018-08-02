Искали почти двое суток: в Одесской области нашли тело утонувшего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Тело мальчика, который вышел в лиман на плоту и не вернулся, нашли в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.
Так, было обследовано береговую полосу и лодками по воде более 20 тыс. кв.м. водной поверхности.
"2 июля примерно в 12 часов тело погибшего ребенка обнаружено местными жителями вблизи г. Белгород-Днестровский. Спасателями тело утонувшего изъято на поверхность и передано работникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Причины происшествия сейчас устанавливаются.
Напомним, сообщение о том, что 31 июля в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения, поступило в Службу спасения "101" в тот же день в 19:00. К поисковым работам привлекли подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения работников Национальной полиции, местных жителей и рыбаков.