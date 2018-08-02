Искали почти двое суток: в Одесской области нашли тело утонувшего мальчика

Так, было обследовано береговую полосу и лодками по воде более 20 тыс. кв.м. водной поверхности.

"2 июля примерно в 12 часов тело погибшего ребенка обнаружено местными жителями вблизи г. Белгород-Днестровский. Спасателями тело утонувшего изъято на поверхность и передано работникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, сообщение о том, что 31 июля в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения, поступило в Службу спасения "101" в тот же день в 19:00. К поисковым работам привлекли подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения работников Национальной полиции, местных жителей и рыбаков.