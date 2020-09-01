“Шуфутинський виїжджає”: соцмережі про втрачене літо

Так, у зв’язку з обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу, у всьому світі пора відпусток дещо деформувалася, а через заборону вильотів більшість відпочинків довелося відмінити.

На тлі цього користувачі порівнюють себе із бабкою, яка ціле літо проспівала, та й загалом жартують з приводу того, як провели літо.

Нагадаємо, МЗС назвало країни, які відкрили в’їзд для українців.