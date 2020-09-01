“Шуфутинський виїжджає”: соцмережі про втрачене літо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. “Незабутнє літо, в якому нічого забувати” — соцмережі "зі сльозами на очах" жартують про промайнуле літо і чекають, поки “Шуфутинський перегорне календар” - відсилка до відомої пісні цього російського виконавця, яка вже давно стала приводом для "мемів". УНН з початком осені підготував добірку найцікавіших жартів.
Так, у зв’язку з обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу, у всьому світі пора відпусток дещо деформувалася, а через заборону вильотів більшість відпочинків довелося відмінити.
На тлі цього користувачі порівнюють себе із бабкою, яка ціле літо проспівала, та й загалом жартують з приводу того, як провели літо.
Нагадаємо, МЗС назвало країни, які відкрили в’їзд для українців.