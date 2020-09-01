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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шуфутинский выезжает": соцсети о потерянном лете

Киев • УНН

 • 56794 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. "Незабываемое лето, в котором ничего забывать" - соцсети "со слезами на глазах" шутят о промелькнувшем лете и ждут, пока "Шуфутинский перевернет календарь" - отсылка к известной песни этого российского исполнителя, которая уже давно стала поводом для "мемов". УНН с началом осени подготовил подборку самых интересных шуток.

"Шуфутинский выезжает": соцсети о потерянном лете

Так, в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, во всем мире пора отпусков несколько деформировалась, а из-за запрета вылетов большинство отдыхов пришлось отменить.

На фоне этого пользователи сравнивают себя со стрекозой, которая все лето пропела, да и вообще шутят по поводу того, как провели лето.

Напомним, МИД назвал страны, которые открыли въезд для украинцев.

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