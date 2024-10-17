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Шольц міг би надати Україні далекобійну зброю, але без дозволу бити по росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 14401 перегляди

Президент Зеленський заявив, що канцлер Німеччини міг би надати Україні далекобійну зброю без дозволу на удари по рф. Він нагадав, що Україна вже ефективно використовує далекобійну зброю в Криму.

Шольц міг би надати Україні далекобійну зброю, але без дозволу бити по росії - Зеленський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц міг би надати Україні далекобійну зброю, але без дозволу використовувати її по території росії.  Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

У Криму Україна вже працює далекобійною зброєю, працює ефективно. Ми знищили 23 ворожі кораблі. Це колосальний результат. Ми використовуємо для цього зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow та французьку Scalps. Це ми вже використовували по Криму. Ми ніколи не використовували німецьку далекобійну зброю, тому що вони нам її ніколи не постачали

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що німецька далекобійна зброя потрібна Україні. 

Я не буду говорити з Олафом про те чи використовувати далекобійну німецьку зброю, тому що її немає. Вона нам потрібна, так. Але я поважаю його думку, це його право – погоджуватися або ні. Я думаю, він би міг нам її дати. Він міг би нам надати зброю, але не давати дозвіл (на застосування по об'єктах на території рф - ред.). Це б продемонструвало підтримку. Німеччина підтримує третій пункт Плану перемоги (про стримування - ред.),  а по другому пункту могли б сказати: ось, ми передаємо цей арсенал, але без дозволу. Для того, щоб перевірити чи дійсно росіяни готові припинити цю війну

- зазначив Зеленський. 

Додамо 

У вересні Олаф Шольц вкотре відмовився постачати крилаті ракети Taurus в Україну. 

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня  оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.

Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. 

Також План перемоги включає зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території рф – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження.  План включає запрошення України в НАТО.

Генсек НАТО: Україна стане 33-м або 34-м членом Альянсу17.10.24, 11:03 • 13143 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Крилата ракета Storm Shadow
NATO
Німеччина
Олаф Шольц
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