Шольц міг би надати Україні далекобійну зброю, але без дозволу бити по росії - Зеленський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц міг би надати Україні далекобійну зброю, але без дозволу використовувати її по території росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

У Криму Україна вже працює далекобійною зброєю, працює ефективно. Ми знищили 23 ворожі кораблі. Це колосальний результат. Ми використовуємо для цього зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow та французьку Scalps. Це ми вже використовували по Криму. Ми ніколи не використовували німецьку далекобійну зброю, тому що вони нам її ніколи не постачали

Він зазначив, що німецька далекобійна зброя потрібна Україні.

Я не буду говорити з Олафом про те чи використовувати далекобійну німецьку зброю, тому що її немає. Вона нам потрібна, так. Але я поважаю його думку, це його право – погоджуватися або ні. Я думаю, він би міг нам її дати. Він міг би нам надати зброю, але не давати дозвіл (на застосування по об'єктах на території рф - ред.). Це б продемонструвало підтримку. Німеччина підтримує третій пункт Плану перемоги (про стримування - ред.), а по другому пункту могли б сказати: ось, ми передаємо цей арсенал, але без дозволу. Для того, щоб перевірити чи дійсно росіяни готові припинити цю війну