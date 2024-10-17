Шольц мог бы предоставить Украине дальнобойное оружие, но без разрешения бить по россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что канцлер Германии мог бы предоставить Украине дальнобойное оружие без разрешения на удары по рф. Он напомнил, что Украина уже эффективно использует дальнобойное оружие в Крыму.
Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы предоставить Украине дальнобойное оружие, но без разрешения использовать его по территории россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
В Крыму Украина уже работает дальнобойным оружием, работает эффективно. Мы уничтожили 23 вражеских корабля. Это колоссальный результат. Мы используем для этого оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французскую Scalps. Это мы уже использовали по Крыму. Мы никогда не использовали немецкое дальнобойное оружие, потому что они нам его никогда не поставляли
Он отметил, что немецкое дальнобойное оружие нужно Украине.
Я не буду говорить с Олафом о том использовать ли дальнобойное немецкое оружие, потому что его нет. Оно нам нужно, да. Но я уважаю его мнение, это его право - соглашаться или нет. Я думаю, он бы мог нам его дать. Он мог бы нам предоставить оружие, но не давать разрешение (на применение по объектам на территории рф - ред.). Это бы продемонстрировало поддержку. Германия поддерживает третий пункт Плана победы (о сдерживании - ред.), а по второму пункту могли бы сказать: вот, мы передаем этот арсенал, но без разрешения. Для того, чтобы проверить действительно ли россияне готовы прекратить эту войну
Добавим
В сентябре Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.
В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.
Также План победы включает снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории рф - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения. План включает приглашение Украины в НАТО.
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