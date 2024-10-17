Шольц мог бы предоставить Украине дальнобойное оружие, но без разрешения бить по россии - Зеленский

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы предоставить Украине дальнобойное оружие, но без разрешения использовать его по территории россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

В Крыму Украина уже работает дальнобойным оружием, работает эффективно. Мы уничтожили 23 вражеских корабля. Это колоссальный результат. Мы используем для этого оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французскую Scalps. Это мы уже использовали по Крыму. Мы никогда не использовали немецкое дальнобойное оружие, потому что они нам его никогда не поставляли

Он отметил, что немецкое дальнобойное оружие нужно Украине.

Я не буду говорить с Олафом о том использовать ли дальнобойное немецкое оружие, потому что его нет. Оно нам нужно, да. Но я уважаю его мнение, это его право - соглашаться или нет. Я думаю, он бы мог нам его дать. Он мог бы нам предоставить оружие, но не давать разрешение (на применение по объектам на территории рф - ред.). Это бы продемонстрировало поддержку. Германия поддерживает третий пункт Плана победы (о сдерживании - ред.), а по второму пункту могли бы сказать: вот, мы передаем этот арсенал, но без разрешения. Для того, чтобы проверить действительно ли россияне готовы прекратить эту войну