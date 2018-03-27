Шевченко залишився незадоволеним реалізацією моментів у грі з Саудівською Аравією

“У мене немає претензій до того, як гравці підійшли до цієї гри. У мене немає претензій до того, як вони віддавалися на футбольному полі. У мене є претензії до ведення гри і претензії до реалізації моментів. Дуже важливо, коли ти маєш один чи півмомента, доводити його до гола. Тоді буде набагато легше грати. У нас достатньо моментів, але ми їх не реалізуємо. І тим самим ми самі собі ускладнюємо наші ігри”, — наголосив коуч “синьо-жовтих”.

Нагадаємо, що вже завтра колектив під орудою Шевченка виступить у другому березневому спарингу із Японією. Вчора збірна вирушила на поєдинок до Льєжу.