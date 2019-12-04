Сестри Музичук провели очну шахову зустріч на Гран-Прі Монако
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Монако стартував 2-й етап жіночого Гран-прі ФІДЕ в якому відбулося українське дербі, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
В 1-му турі — за принципом “примусового жеребкування” — грали між собою українські сестри Анна і Марія Музичук. Партія завершилася внічию — обидві спортсменки набрали по 0,5 балів.
Примітно, що єдину перемогу у матчах першого туру святкувала уродженка Індії Конеру, яка обіграла росіянку Гуніну.
Зазначимо, що турнір проходить по круговій системі в якому бере участь 12 шахісток. Змагання триватимуть до 14 грудня.
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