Серіал "Чорнобиль" отримав 3 премії Emmy
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Серіал "Чорнобиль" завоював найпрестижнішу в США телевізійну премію Emmy в 3 номінаціях. 71-я церемонія вручення нагороди проходить в неділю в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію телеканалу Fox.
Emmy присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв за передачі, що транслюються в вечірні години найактивнішого перегляду.
"Чорнобиль" удостоєний премії за режисуру міні-серіалу або фільму (Йохан Ренк), сценарій міні-серіалу або фільму (Крейг Мейзін) і як крайщий мінісеріал.
"Чорнобиль" - п'ятисерійний драматичний міні-серіал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин.
Ролі виконали Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон, Пол Ріттер і інші.
Прем'єра "Чорнобиля" відбулася 6 травня 2019 року в США і 7 травня 2019 року у Великобританії.
Зйомки серіалу проходили в Києві і в Литві.
Нагадаємо, автор серіалу “Чорнобиль” відкидає звинувачення в плагіаті українського твору.