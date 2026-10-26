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Сербія може припинити експорт зброї до України - Reuters

Київ • УНН

 • 244 перегляди

"Студентський список" планує припинити експорт зброї до зон бойових дій і не приєднуватися до санкцій ЄС проти росії.

Сербія може припинити експорт зброї до України - Reuters

Політичний рух "Студентський список", який переміг на парламентських виборах у Сербії 25 жовтня, виступає за припинення експорту зброї до зон бойових дій, зокрема до України, а також не планує приєднуватися до санкцій Євросоюзу проти росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, "Студентський список" має лавірувати у складному енергетичному та зовнішньополітичному контексті у відносинах із традиційним союзником Сербії – росією.

Зокрема, представники партії заявили, що не мають наміру приєднуватися до ЄС та вводити санкції проти москви через її війну в Україні.

Новий уряд буде змушений покладатися на звільнення від санкцій США, щоб зберегти імпорт нафти, доки триватиме процес продажу частки росії в енергетичній компанії NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, угорській компанії MOL.

В статті зазначається, що російська компанія "Газпром" є найбільшим постачальником газу до Сербії. Вона доставляє близько 2,2 млрд кубічних метрів на рік за цінами, нижчими за ринкові. Партія "Студентський список" заявила, що така енергетична залежність є не геополітичним вибором, а гострою економічною залежністю.

Окрім цього, провідні кандидати від "Студентського списку" заявили, що майбутній уряд припинить будь-який експорт зброї з Сербії до зон військових конфліктів, зокрема продаж західним посередникам, які передають зброю Україні.

Вучич визнав поразку на парламентських виборах у Сербії, тепер його партія втратить більшість25.10.26, 22:52 • 12938 переглядiв

Ольга Розгон

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