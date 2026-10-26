Сербия может прекратить экспорт оружия в Украину - Reuters

Политическое движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии 25 октября, выступает за прекращение экспорта оружия в зоны боевых действий, в частности в Украину, а также не планирует присоединяться к санкциям Европейского союза против россии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Как отмечает издание, «Студенческому списку» придется лавировать в сложном энергетическом и внешнеполитическом контексте в отношениях с традиционным союзником Сербии — россией.

В частности, представители партии заявили, что не намерены присоединяться к ЕС и вводить санкции против москвы из-за ее войны в Украине.

Новое правительство будет вынуждено полагаться на освобождение от санкций США, чтобы сохранить импорт нефти, пока будет продолжаться процесс продажи доли россии в энергетической компании NIS, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, венгерской компании MOL.

В статье отмечается, что российская компания «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа в Сербию. Она поставляет около 2,2 млрд кубических метров в год по ценам ниже рыночных. Партия «Студенческий список» заявила, что такая энергетическая зависимость является не геополитическим выбором, а острой экономической зависимостью.

Кроме того, ведущие кандидаты от «Студенческого списка» заявили, что будущее правительство прекратит любой экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, в частности продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине.

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