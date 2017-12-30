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Сенатори США скасували поїздку в РФ через відмову у візі члену делегації

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Два сенатора скасували візит до Росії через те, що посольство РФ не видало візу члену делегації, сенатору Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Сенатори США скасували поїздку в РФ через відмову у візі члену делегації

“Росія не видала візу члену делегації Конгресу США, сенаторові-демократу Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку, складеному у відповідь на американські санкції. У відповідь на це рішення сенатори-республіканці Рон Джонсон і Джон Барраса скасували свою поїздку в Росію”, — йдеться в повідомленні.

Візит американських сенаторів був запланований на 11 січня.

За словами глави сенатського комітету з національної безпеки і урядових справ Р.Джонсона, рішення відмовити у візі члену делегації Сенату є “вкрай невдалим і суперечить спробам поліпшити відносини між нашими країнами”.

У свою чергу, російське посольство поклало відповідальність за зрив візиту на американську сторону, вказавши, що Росія багато разів пропонувала відмовитися від “методу ведення зовнішньої політики, який завдає шкоди”.

“Ми пропонували різні варіанти вирішення проблеми, в тому числі досягнення угоди про видачу віз парламентаріям з „чорних списків“ на обопільній основі. Пропозиція була відхилена американською стороною”, — йдеться в повідомленні російського посольства.

Як повідомляв УНН, російські пранкери обдурили постпреда США в ООН.

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