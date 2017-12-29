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Російські пранкери обдурили постпреда США в ООН - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час телефонної розмови з постійним представником США в ООН Ніккі Хейлі телефонні пранкери обговорили вибори на вигаданому острові Біномо, передає УНН з посиланням на The Hill.

Російські пранкери обдурили постпреда США в ООН - ЗМІ

Двоє пранкерів з Росії успішно розіграли Хейлі, представившись новопризначеним прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

На початку Хейлі подякувала "прем'єру" за підтримку під час голосування в ООН за резолюцію щодо засудження рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

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"Дозвольте мені почати з подяки вам за підтримку, яку ми отримали на сьогоднішній день голосування. Ми цього ніколи не забудемо," - сказала Хейлі. 

Після цього пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров запитали Хейлі щодо вигаданого острова Біномо у Південно-Китайському морі. Вони заявили, що підозрюють, що Росія втрутилась у тамтешні вибори.

"Ви знаєте про Біномо?" - запитав пранкер.  Хейлі відповіла: "Так, так".

"У них були вибори, і ми вважаємо, що росіяни втручались", - сказав "Моравецький".

"Так, звичайно, вони точно це зробили. Ми дуже уважно стежили за процесом і, я думаю, ще будемо спостерігати за проблемами, які виникають у Південно-Китайському морі", - відповіла їм Хейлі.

Так, відео розмови коміки виклали на своїй сторінці у YouTube.

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