СБУ викрила в Західній Україні антиукраїнських інтернет-агітаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники управлінь Служби безпеки України у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників за вказівкою кураторів з РФ адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки “Антимайдан Львів”, “Львівська народна республіка” та “Рівненська народна республіка” у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, за даними СБУ, близько 300 українських компаній використовують російське програмне забезпечення “Стахановец”.