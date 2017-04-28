СБУ разоблачила в Западной Украине антиукраинских интернет-агитаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудники управлений Службы безопасности Украины во Львовской и Ровенской областях во время совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что двое злоумышленников по указанию кураторов из РФ администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Ровенская народная республика" в российских соцсетях. Они размещали в интернете материалы, дискредитирующие украинское государство и армию, пропагандировали навязанные из России идеи федерализации Украины.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников во Львовской и Ровенской областях оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний по РФ и размещение в интернете антиукраинских материалов.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, по данным СБУ, около 300 украинских компаний используют российское программное обеспечение "Стахановец".